Ćwiczenia ARES-2026 – sprawdzian gotowości służb na wypadek ataku terrorystycznego Data publikacji 29.01.2026 Powrót Drukuj Na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku przeprowadzono wczoraj ćwiczenia „ARES-2026”. Przedsięwzięcie miało na celu sprawdzenie procedur reagowania kryzysowego oraz współdziałania służb w przypadku ataku terrorystycznego z użyciem przemocy bezpośredniej.

Ćwiczenia zostały zrealizowane w oparciu o scenariusz zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego miejscem był Szpital Powiatowy w Leżajsku – obiekt zaliczany do infrastruktury krytycznej. Głównym założeniem było praktyczne sprawdzenie gotowości placówki do reagowania na zagrożenia o wysokim stopniu ryzyka oraz skuteczności koordynacji działań pomiędzy zaangażowanymi służbami.

W ćwiczeniach uczestniczyli funkcjonariusze Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej oraz Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Leżajsku. Z ramienia Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, w działaniach brał udział podkom. Paweł Niemczyk – Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku, który nadzorował realizację zadań policyjnych.

Zakres ćwiczeń obejmował m.in. sprawdzenie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w SP ZOZ w Leżajsku, przeprowadzenie ewakuacji personelu, zabezpieczenie rejonu działań oraz ochronę infrastruktury krytycznej. Istotnym elementem było również doskonalenie współdziałania służb w zakresie wymiany informacji i łączności w sytuacji kryzysowej.

Scenariusz przewidywał także wystąpienie zagrożenia chemicznego, co pozwoliło na ocenę gotowości służb do reagowania na zdarzenia z obszaru CBRNE. Dla funkcjonariuszy Policji ćwiczenia stanowiły okazję do podniesienia świadomości oraz doskonalenia umiejętności rozpoznawania i reagowania na tego rodzaju zagrożenia.

Ćwiczenia „ARES-2026” umożliwiły praktyczną weryfikację obowiązujących procedur oraz identyfikację obszarów wymagających dalszego doskonalenia. Zdobyte doświadczenia przyczynią się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa oraz skuteczności działań podejmowanych przez służby w sytuacjach zagrożeń o charakterze terrorystycznym.