Doskonalenie procedur reagowania na zagrożenie typu „Active Shooter" Data publikacji 30.01.2026 Funkcjonariusze policyjnych jednostek kontrterrorystycznych przeprowadzili specjalistyczne ćwiczenia, których celem było doskonalenie procedur reagowania na zagrożenia o charakterze terrorystycznym, w tym zdarzenia typu "Active Shooter". Organizatorem przedsięwzięcia był Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Krakowie, a w ćwiczeniach udział wzięli również funkcjonariusze SPKP z Kielc oraz policjanci Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie.

Funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego z Rzeszowa wspólnie z policjantami z SPKP z Krakowa, którzy byli organizatorami, a także Kielc, na terenie jednego z dużych obiektów handlowych w Krakowie, doskonalili procedury reagowania na zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

Scenariusz ćwiczeń zakładał wystąpienie realnego zagrożenia o charakterze terrorystycznym w dużym obiekcie handlowym. Zgodnie z przyjętym założeniem, były pracownik ochrony, posiadający legalnie broń palną, po utracie zatrudnienia miał wrócić do miejsca swojego zamieszkania, skąd zabrał karabin, a następnie wrócił do byłego miejsca pracy z zamiarem dokonania ataku na osoby postronne. Sytuacja została zakwalifikowana jako zdarzenie typu „Active Shooter”, wymagające natychmiastowej i zdecydowanej reakcji służb.

W ramach ćwiczeń funkcjonariusze zostali alarmowo skierowani na miejsce zdarzenia. Jeszcze przed przybyciem sił kontrterrorystycznych przeprowadzono szybkie rozpoznanie sytuacji oraz zapoznano się z planami budynku, co miało kluczowe znaczenie dla dalszych działań taktycznych. Do działań zadysponowano również policyjnych negocjatorów, jednak z uwagi na dynamiczny rozwój sytuacji oraz bezpośrednie zagrożenie życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie, podjęto decyzję o natychmiastowym wejściu sił szturmowych.

Szturm na obiekt został przeprowadzony przez funkcjonariuszy z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie wspólnie z policjantami z SPKP z Krakowa i Kielc, przy ścisłej koordynacji działań i zachowaniu obowiązujących procedur. Ćwiczenia pozwoliły na doskonalenie współdziałania pomiędzy pododdziałami, sprawdzenie skuteczności przyjętych rozwiązań taktycznych oraz umiejętności działania w warunkach silnego stresu i presji czasu.

Istotnym elementem szkolenia było również doskonalenie procedur ratownictwa medycznego. Funkcjonariusze mieli możliwość przećwiczenia udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym - pozorantom - we współpracy z Zespołem Ratownictwa Medycznego. Działania te miały na celu sprawdzenie efektywności zabezpieczenia medycznego oraz właściwej ewakuacji rannych z rejonu zagrożenia.

Tego typu ćwiczenia są niezwykle ważnym elementem systemu bezpieczeństwa publicznego. Pozwalają na stałe podnoszenie poziomu wyszkolenia funkcjonariuszy, doskonalenie procedur reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym oraz budowanie skutecznej współpracy pomiędzy wyspecjalizowanymi jednostkami Policji i innymi służbami. Wszystko to służy jednemu celowi - zapewnieniu maksymalnego bezpieczeństwa obywatelom.