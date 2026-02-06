Odprawa służbowa podkarpackiej Policji, podsumowano ubiegły rok Data publikacji 06.02.2026 Powrót Drukuj W auli Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się odprawa roczna. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Andrzej Patrzałek przedstawił efekty policyjnych działań, omówił stan bezpieczeństwa na terenie województwa oraz podziękował policjantkom, policjantom i pracownikom za zaangażowanie i zapewnienie bezpieczeństwa. Przedstawiciele służb, instytucji, prokuratury i samorządów wyrazili słowa uznania za codzienną służbę i pracę, która przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa na Podkarpaciu.

Wczoraj, kadra kierownicza podkarpackiej Policji spotkała się, by podsumować miniony rok i omówić zamierzenia na najbliższy czas. W odprawie wzięli udział Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas - Hul, w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Małgorzata Jarosińska - Jedynak, Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Krystyna Stachowska, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. mgr inż. Tomasz Baran, Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Zybiński, Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Rzeszowie płk Jacek Lagierski, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie kom. Dominika Milanowska - Ruchel, Dyrektor Delegatury ABW w Rzeszowie ppłk Artur Wojciechowski, Szef Sztabu 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej ppłk Józef Zaguła, Dyrektor Delegatury CBA w Rzeszowie Bartłomiej Sudek, Dyrektor Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Rzeszowie płk Bartłomiej Nazarko, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Tadeusz Mik, Prokurator Regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak, Prokuratorzy z Prokuratur Okręgowych - w Krośnie Joanna Ślusarska - Stopa, w Rzeszowie - Dariusz Brzykowski, Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Zarządu w Rzeszowie CBZC nadkom. Mariusz Żmuda, p.o. Naczelnik Zarządu w Rzeszowie CBŚP insp. Karol Gawor, Naczelnik Wydziału w Rzeszowie BSWP nadkom. Jarosław Polnicki oraz wszystkich przedstawicieli wojewódzkich związków zawodowych służb mundurowych, związków zawodowych policjantów i pracowników Policji. W odprawie wzięli także udział Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Małgorzata Fąfara, insp. Jacek Juwa i mł. insp. Piotr Stępka.

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinsp. Andrzej Patrzałek zaprezentował stan bezpieczeństwa w 2025 r., omówił priorytety oraz przedstawił efekty działań podkarpackiej Policji. Podziękował przedstawicielom władz wojewódzkich i samorządowych za wsparcie na wielu płaszczyznach. Słowa podziękowania skierował także do przedstawicieli służb, instytucji, prokuratury, z którymi na co dzień współpracują podkarpaccy policjanci. Na ręce komendantów miejskich i powiatowych oraz naczelników wydziałów, przekazał podziękowania dla policjantów i pracowników za ich trud i zaangażowanie.

Podczas odprawy głos zabali kolejno Wojewoda Podkarpacki Teresa Kubas-Hul, w imieniu Marszałka Województwa Podkarpackiego Małgorzata Jarosińska - Jedynak, Prokurator Regionalny w Rzeszowie Jaromir Rybczak oraz Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa Krystyna Stachowska, którzy skierowali do funkcjonariuszy słowa uznania i podziękowania za profesjonalizm, zaangażowanie oraz codzienną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Podkarpacia.

Kadry podkarpackiej Policji



W garnizonie podkarpackim służy 4.785 policjantów oraz zatrudnionych jest 1.134 pracowników cywilnych. W minionym roku do służby w Policji przyjęto 143 nowych funkcjonariuszy. Na dzień 31 grudnia 2025 r. w garnizonie były 109 wakatów.



Profilaktyka społeczna



Podkarpacka Policja kontynuowała szeroko zakrojone działania prewencyjne, realizując wojewódzkie programy profilaktyczne m.in. „Cyberbezpieczni” oraz „Bezpieczny Senior”. Aktywnie realizowano także założenia ogólnopolskich akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo w zimie” i „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Prowadzono szereg działań wpływających na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, skierowanych wobec niechronionych użytkowników dróg - pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Podkarpaccy policjanci zrealizowali w ubiegłym roku ponad 330 działań profilaktycznych, przeprowadzili prawie 14 tys. spotkań. Liczba odbiorców tych przedsięwzięć wyniosła ponad 360 tys. osób. Dodatkowo realizowano wiele działań szkoleniowych i medialnych tj. wystąpienia w trakcie konferencji, publikacje na stronach internetowych, wywiady oraz wystąpienia w mediach w formie webinarów i podcastów.



Stan bezpieczeństwa na podkarpackich drogach



Bezpieczeństwo na drogach jest priorytetem policyjnych działań. W minionym roku odnotowano spadek liczby zdarzeń drogowych. W 2025 roku doszło do 965 wypadków drogowych, co oznacza spadek o 57 zdarzeń w porównaniu do 2024 roku. W 2025 roku w wypadkach drogowych zginęło 65 osób, natomiast w 2024 roku 104 osoby poniosły śmierć. Oznacza to spadek o 39 osób, które straciły życie na drogach regionu.



W ciągu całego roku policjanci przeprowadzili ponad 1 milion kontroli stanu trzeźwości. Funkcjonariusze zatrzymali 4154 kierowców pod wpływem alkoholu, to ponad 400 więcej niż w 2024 roku.

Spadek przestępczości



W ubiegłym roku, ogółem stwierdzono 23.590 przestępstw, to o 681 mniej niż w roku poprzednim. Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, których odnotowano 11.854. Rok wcześniej było ich o 726 więcej. Poziom wykrywalności wyniósł 71,5%.

W ciągu minionego roku, podkarpaccy policjanci przeprowadzili kilkaset realizacji ukierunkowanych na zwalczanie nielegalnej produkcji, dystrybucji i posiadania środków odurzających oraz substancji psychotropowych. Funkcjonariusze stwierdzili 1315 przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i ustalili 620 osób podejrzanych o przestępstwa narkotykowe. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutów i skierowanie spraw na drogę postępowań prowadzonych pod nadzorem prokuratur. Wykrywalność w tej kategorii przestępstw utrzymała się na wysokim poziomie 95,4 procent.

W 2025 roku podkarpaccy funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 476 kilogramów środków odurzających i substancji psychotropowych m.in. ponad 268 kg klefedronu, 105 kg marihuany, 28 kg amfetaminy, 30 kg mefedronu, 31 kg klofedronu oraz 7,9 kg kokainy. Funkcjonariusze likwidowali także nielegalne uprawy zabezpieczając łącznie 364 krzewy konopi innych niż włókniste.

Zwalczanie przestępczości narkotykowej stanowi nadal jedno z priorytetowych zadań podkarpackiej Policji, dlatego w listopadzie 2025 roku w strukturze pionu kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie utworzony został nowy Wydział do walki z Przestępczością Narkotykową.



Skuteczne były również działania funkcjonariuszy z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób komendy wojewódzkiej w Rzeszowie. W 2025 roku podkarpaccy policjanci zajmujący się poszukiwaniem osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości, zrealizowali łącznie 564 sprawy dotyczące osób poszukiwanych, za którymi sądy i prokuratury wydały listy gończe.

Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą, w ramach prowadzonych postępowań, zabezpieczyli mienie o wartości przekraczającej 16 mln złotych.

Logistyka - inwestycje i zakupy



Rok 2025 jest kolejnym, w którym realizowano inwestycje finansowe ze środków z budżetu Policji, ze środków własnych, Funduszu Wsparcia Policji oraz ze środków pozyskanych od samorządów lokalnych.

W ubiegłym roku Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie zrealizowała także zadania inwestycyjne oraz zakupowe. To m.in. zakup nieruchomości przy ul. Poniatowskiego 8 w Rzeszowie na nową siedzibę Komisariatu Policji Rzeszów Śródmieście oraz części Wydziałów KWP w Rzeszowie. Wartość nieruchomości wyniosła blisko 32 miliony złotych.

Wykonana została także przebudowa Stacji Kontroli Pojazdów Wydziału Transportu KWP w Zaczerniu, magazyn dowodów rzeczowych w Zaczerniu oraz zaplecze socjalno-bytowe Sekcji Kontroli Ruchu Drogowego i Zabezpieczenia Autostrad WRD KWP w Zaczerniu. Całkowita wartość zrealizowanych zadań remontowych to 4 300 456 złotych.

W 2025 r. Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie pozyskała łącznie 238 nowych środków transportu. To m.in. radiowozy oznakowane i nieoznakowane, pojazdy typu kombivan do przewozu psów służbowych, quady, a także skutery wodne. Kwota zakupu środków transportu to ponad 51 milionów złotych.