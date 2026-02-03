Wyprzedzał na skrzyżowaniu i jechał z prędkością 111 km/h Data publikacji 03.02.2026 Powrót Drukuj Obywatel Słowacji nie dość, że wyprzedzał inny samochód na skrzyżowaniu, to dodatkowo przekroczył dopuszczalną prędkość w obszarze zabudowanym o ponad 61 km/h. W związku z tym, że złamał przepisy działając w ramach recydywy, mężczyzna otrzymał mandaty na łączną kwotę 5 tys. złotych. Stracił także prawo jazdy na trzy miesiące.

W minioną niedzielę, funkcjonariusze z jasielskiej grupy SPEED, patrolowali drogę wojewódzka nr 992. W Majscowej, zauważyli alfę romeo, która wyprzedzała inny pojazd na skrzyżowaniu. Dodatkowo kierujący nią mężczyzna, pędził z prędkością 111 km/h w obszarze zabudowanym.

Kiedy policjanci zatrzymali pojazd do kontroli drogowej, okazało się, że nie jest to ich pierwsze spotkanie z siedzącym za kierownicą mężczyzną. Ci sami mundurowi kontrolowali 46-latka w marcu ubiegłego roku w Łężynach, kiedy jechał z prędkością 108 km/h. Wtedy obywatel Słowacji został ukarany mandatem w kwocie 1500 zł oraz stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Tym razem kara jaką otrzymał, była zdecydowanie dotkliwsza. W związku z tym, iż przepisy dotyczące prędkości złamał w warunkach recydywy, mężczyzna otrzymał mandat w wysokości 4000 zł. Dodatkowo policjanci ukarali go drugim mandatem w kwocie 1000 zł, za wyprzedzanie na skrzyżowaniu, a na jego konto trafiło łącznie 24 punkty karne. Ponadto podobnie jak podczas ubiegłorocznej kontroli, 46-latek stracił prawo jazdy na trzy miesiące.

Tylko podczas minionego weekendu, funkcjonariusze z jasielskiej drogówki zatrzymali łącznie 9 praw jazdy, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości w obszarze zabudowanym o ponad 50 km/h.

dl

fot: KPP Jasło

fot: KPP Jasło

fot: KPP Jasło

Film video: KPP Jasło - Wyprzedzał na skrzyżowaniu i jechał z prędkością 111 km/h Opis filmu: Na początku widać logo jasielskiej Policji, a następnie nagrania ukazujące moment wyprzedzania oraz przekroczenia dopuszczalnej prędkości przez kierującego alfą romeo. Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik video: KPP Jasło - Wyprzedzał na skrzyżowaniu i jechał z prędkością 111 km/h (format mp4 - rozmiar 24.93 MB)