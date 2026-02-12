Areszt dla obywatela Słowacji za posiadanie narkotyków oraz broni i amunicji bez zezwolenia Data publikacji 12.02.2026 Powrót Drukuj Przemyscy policjanci zatrzymali 29-letniego obywatela Słowacji. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste oraz broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na najbliższe 3 miesiące.

W sobotę, policjanci otrzymali zgłoszenie, z którego wynikało, że do jednego z lokali gastronomicznych w Przemyślu, przyszedł pobity mężczyzna i prosi o wezwanie policji. Na miejsce natychmiast skierowano funkcjonariuszy.

W rozmowie z pokrzywdzonym, policjanci ustalili, że zadzwoniła do niego kobieta z prośbą o zakup i dostarczenie alkoholu. Po jego zakupie, 48-letni mieszkaniec Przemyśla poszedł pod wskazany przez nią adres i został zaproszony do środka. W domu przebywały dwie kobiety oraz młody mężczyzna. Podczas spotkania wszyscy pili alkohol.

W pewnym momencie, pomiędzy mężczyznami doszło do nieporozumienia, w wyniku którego pokrzywdzony miał zostać uderzony. Mężczyzna wyszedł z tego domu, poszedł do pobliskiego lokalu i poprosił o wezwanie Policji. Pokrzywdzony nie potrafił wskazać dokładnego adresu, pod który dostarczył zamówienie. Dzięki informacjom przekazanym przez świadka, funkcjonariusze dotarli do domku letniskowego znajdującego się na terenie ogródków działkowych.

Na miejscu, w trakcie wykonywanych czynności, policjanci zauważyli przedmiot przypominający broń. Podczas dalszych czynności, funkcjonariusze ujawnili łącznie 477 sztuk amunicji różnego kalibru oraz broni długiej z lunetą, a także posiadanie wbrew przepisom ustawy środków odurzających w znacznej ilości w postaci ziela konopi innych niż włókniste o łącznej masie netto 322,542 gramów.

Do sprawy zatrzymano dwie kobiety w wieku 50 i 29 lat oraz 29-letniego mężczyznę, obywatela Słowacji.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 29-latkowi trzech zarzutów. Mężczyzna odpowie za posiadanie znacznej ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste, posiadanie broni i amunicji bez wymaganego zezwolenia oraz spowodowania obrażeń ciała u 48-letniego mieszkańca Przemyśla. Mężczyzna częściowo przyznał się do zarzucanych mu zarzutów.

Na wniosek policjantów i prokuratora, Sąd Rejonowy Przemyślu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

fot. KMP Przemyśl

fot. KMP Przemyśl

fot. KMP Przemyśl