Krośnieńska policjantka zwyciężczynią na XXX Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach Policji w Narciarstwie Data publikacji 13.02.2026 W dniach 6–8 lutego 2026 roku w miejscowości Oberjoch, na terenie Republiki Federalnej Niemiec, odbyły się XXX Międzynarodowe Otwarte Mistrzostwa Policji w Narciarstwie – Internationale Offene PolizeiSki Meisterschaften der Gewerkschaft der Polizei, organizowane przez niemieckie policyjne związki zawodowe. Krośnieńska funkcjonariuszka, podkom. Ewa Armata zajęła pierwsze miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną.

Jedno z najważniejszych sportowych przedsięwzięć środowisk policyjnych w Europie miało charakter międzynarodowy, łącząc funkcjonariuszy różnych państw poprzez sportową rywalizację, integrację oraz wymianę doświadczeń. Polską Policję reprezentowali funkcjonariusze z województwa podkarpackiego i śląskiego, w tym podkom. Ewa Armata, policjantka krośnieńskiej komendy.

Konkurencje rozegrane w ramach zawodów obejmowały narciarstwo alpejskie, biegowe oraz klasyfikację kombinowaną. Polscy funkcjonariusze wielokrotnie plasowali się w ścisłej czołówce zawodów, a nasza policjantka nie miała sobie równych zdobywając 1. miejsce w biegu na 5 km techniką dowolną, 3. miejsce w slalomie w narciarstwie zjazdowym oraz 3. miejsce w klasyfikacji kombinowanej.

Podkom. Ewa Armata jest niezwykle utalentowanym i wytrwałym zawodnikiem. W styczniu tego roku zdobyła zdobyła prestiżowy tytuł Gold Master Worldloppet w długodystansowych biegach narciarskich. Tytuł ten otrzymują narciarze, którzy ukończą co najmniej 10 maratonów narciarskich w ramach międzynarodowego cyklu Worldloppet, w minimum 10 różnych krajach, z czego przynajmniej jeden bieg musi odbyć się poza Europą.

Serdecznie gratulujemy osiągniętych wyników i życzymy dalszych sukcesów.