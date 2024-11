„Dzieciństwo bez przemocy” z podkarpacką Policją Data publikacji 18.11.2024 Powrót Drukuj Trwa ostatni tydzień kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”. Podkarpaccy policjanci aktywnie włączyli się do ogólnopolskiej kampanii prowadząc szkolenia i spotkania profilaktyczne. Działania mają na celu zwiększenie wiedzy społeczeństwa, na temat zjawiska przemocy, ale także mobilizację do działania, aby nikt nie był obojętny na krzywdę dzieci.

Trwa ostatni tydzień kampanii „Dzieciństwo bez przemocy”. Każde dziecko potrzebuje czułości, bliskości i wsparcia. To buduje jego poczucie bezpieczeństwa i pewność siebie. DOBRE DZIECIŃSTWO daje dziecku MOC, by mogło odważnie odkrywać świat. To fundament, na którym budowane jest dorosłe życie. Na stronie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (https://fdds.pl/manifest.html) istnieje możliwości podpisania manifestu z zakresu wyrażaniem sprzeciwy dotyczącego przemocy wobec dzieci w Polsce - więcej informacji o kampanii: https://dziecinstwobezprzemocy.pl

W ramach kampanii „Dzieciństwo bez przemocy” podkarpaccy policjanci prowadzą m.in. szkolenia skierowane do przedstawicieli instytucji i służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy domowej oraz spotkania informacyjno – edukacyjne w szkołach poruszające problematykę przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy oraz przemocy domowej.

Jedno z takich spotkań profilaktycznych odbyło się w piątek w Szkole Podstawowej w Markowej. Nadkom. Elżbieta Siupik i asp. szt. Jerzy Ossoliński z Wydziału Prewencji KWP w Rzeszowie omówili odpowiedzialność prawną młodych osób oraz konsekwencje wynikające z ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Funkcjonariusze zwrócili szczególną uwagę na zagrożenia, na które narażeni są nastolatkowie. Omówili sytuację dziecka krzywdzonego przemocą domową oraz rówieśniczą.

Policjanci przypomnieli również, jak ważne jest reagowanie na przemoc domową i tę wobec dzieci. Podkreślali, że nie ma przyzwolenia na stosowanie kar cielesnych, zaniedbywanie czy inne formy przemocy względem dzieci. Tłumaczyli, co można zrobić, kiedy doświadcza się tego rodzaju zachowań. Przypomnieli bezpłatny numer Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111 oraz alarmowy 112.

Finał kampanii zaplanowano na 19 listopada, w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci. Tego dnia, w całym kraju, obiekty publiczne, w tym siedziba Komendy Głównej Policji, zostaną podświetlone na czerwono, co ma być symbolicznym przypomnieniem o powadze problemu oraz potrzebie natychmiastowych działań. Takie gesty mają na celu nie tylko zwrócenie uwagi na problem, ale także mobilizację społeczeństwa do działania, aby nikt nie był obojętny na krzywdę dzieci.

Realizację działań podejmowanych przez podkarpackich policjantów w ramach kampanii „Dzieciństwo bez Przemocy” koordynuje Wydział Prewencji KWP w Rzeszowie.